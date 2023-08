Chi era Luca Re Sartù, il 24enne morto dopo essere tornato dalla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona Luca Re Sartù ha iniziato ad accusare i primi malesseri in Portogallo, dove era andato con gli amici dell’oratorio di Marnate per la Giornata mondiale della gioventù. Il 24enne è deceduto l’11 agosto, forse a causa di un’infezione.

A cura di Enrico Spaccini

Luca Re Sartù aveva iniziato ad accusare i primi malesseri quando ancora si trovava in Portogallo. Lo scorso 6 agosto era terminata la Giornata mondiale della gioventù alla quale aveva partecipato con il suo gruppo dell'oratorio San Luigi di Marnate (in provincia di Varese). Con gli amici, Sartù aveva deciso di restare ancora qualche giorno in un campeggio sull'oceano prima di tornare in Italia, ma è proprio in quei giorni che la febbre è iniziata a salire. Il 24enne è morto venerdì 11 agosto all'ospedale San Gerardo di Monza e l'ipotesi è quella di una potente infezione.

Il ricordo del parroco e della sindaca di Marnate

La comunità di Marnate, un paese da 8mila abitanti della zona della Valle Olona, è sconvolto dalla notizia della scomparsa di Sartù. Il parroco, don Alberto Dell'Acqua, ha voluto ricordare il ragazzo con un post sui social: "Da dove sei ora, vedi sicuramente meglio e più in profondità del nostro dolore. Sostieni chi ora soffre di più e chi ha condiviso con te la Gmg a Lisbona", poi concluse, "ti hanno accompagnato con la preghiera anche i bambini dell'orfanotrofio che abbiamo portato oggi a fare una nuotata".

A raccontare gli ultimi giorni del 24enne è stata la sindaca di Marnate, Maria Elisabetta Galli, che è anche amica della famiglia del ragazzo. La prima cittadina ha spiegato che Sartù si era fatto visitare in Portogallo dopo la prima comparsa della febbre. Là i medici imputavano il suo malessere allo stress di quei giorni così intensi.

Il ricovero in Italia e il decesso

Nulla di grave, quindi. Tanto che le condizioni del 24enne sono apparse in miglioramento, almeno fino a quando mercoledì scorso, 9 agosto, non è atterrato in Italia. Il ragazzo è stato, quindi, ricoverato a Castellanza e poi, visto il peggioramento delle sue condizioni, al San Gerardo.

Sartù è deceduto nell'ospedale brianzolo venerdì pomeriggio. I medici hanno disposto sul suo corpo un'autopsia diagnostica. "Un esame sanitario", spiega la sindaca, "fuori da procedure giudiziarie". L'ipotesi più probabile è che il 24enne abbia contratto una potente infezione.