Muore a 24 anni di ritorno dal Portogallo, si teme che abbia contratto un’infezione Luca Re Sartù è morto a 24 anni di ritorno dal Portogallo. Secondo i medici potrebbe aver contratto un’infezione alla Giornata mondiale della gioventù.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Un ragazzo di 24 anni di Marnate, in provincia di Varese, è morto nel pomeriggio di venerdì 11 agosto di ritorno da un viaggio in Portogallo. Secondo i medici dell'ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato ricoverato per un malore, potrebbe aver contratto un'intenzione in vacanza. Ora è stata disposta l'autopsia sul suo corpo.

Il viaggio in Portogallo

Luca Re Sartù era stato in Portogallo per la Giornata mondiale della Gioventù convocata da Papa Francesco. Poi, con alcuni amici, aveva deciso di restare lì per qualche giorno di campeggio sull'oceano. E, mentre era lì, ha iniziato ad avvertire i primi malesseri.

"Luca – ha raccontato il padre al quotidiano locale La Prealpina – era un catechista ed educatore, era stato alla Giornata mondiale della gioventù. Qui deve aver preso il batterio che non gli ha lasciato scampo".

Secondo quanto ricostruito dalla sindaca di Mernate, amica di famiglia, i medici portoghesi hanno attribuito i sintomi alla stanchezza dell'impegno svolto nei giorni precedenti. Ma, non appena tornato in Italia, il 24enne è stato di nuovo male.

La morte per un'infezione

Luca Re Sartù è stato prima ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Mater Domini di Castellanza e poi, visto l'aggravarsi delle sue condizioni cliniche, è stato trasferito al San Gerardo di Monza, dove è deceduto.

“Ipotizziamo che abbia contratto il batterio, lo stafilococco, a Lisbona", spiegano i medici che ora hanno disposto l'autopsia del corpo. Si tratta – spiega la sindaca di Marnate, di "un esame sanitario, e fuori da procedure giudiziarie, per capire quale fosse il preciso quadro clinico di Luca al momento del decesso".