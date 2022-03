Chi era Leonardo, il 16enne morto in un incidente con la moto del padre Si chiamava Leonardo Gessaga il 16enne morto a seguito di un incidente con la moto da enduro del padre. Aveva una grande passione per i motorie studiava da meccanico.

A cura di Francesco Loiacono

Leonardo Gessaga (Facebook)

Leonardo Gessaga aveva solo 16 anni e una grande passione: quella per le moto. Da corsa, ma soprattutto da motocross. Come quella con la quale ha avuto l'incidente che gli è costato la vita. È ancora grande il dolore per quanto accaduto al ragazzo residente a Cermenate, in provincia di Como, deceduto ieri mattina all'ospedale di Niguarda, dove era ricoverato dal pomeriggio di sabato.

La dinamica dell'incidente

Quel giorno Leonardo era a Lazzate, in provincia di Monza e Brianza, nell'ex campo base di un cantiere dell'Autostrada Pedemontana. Era in sella proprio a una moto, l'enduro del padre, un mezzo di cilindrata 250 che Leonardo in teoria non avrebbe potuto guidare in quanto sprovvisto di patente. Mentre era in sella alla moto il giovane ne ha perso il controllo: il mezzo si è schiantato contro un new jersey in cemento e Leonardo è riuscito a lanciarsi per terra prima dell'impatto, ma ha comunque riportato gravissimi traumi. Trasportato in ospedale in elicottero, è rimasto per oltre 24 ore in bilico tra la vita e la morte. Ieri mattina, purtroppo, la notizia del decesso del giovane: troppo gravi i traumi riportati nell'incidente.

Mentre i carabinieri di Seveso continuano le indagini per appurare eventuali responsabilità, sui social restano le foto di un ragazzo con una grande passione per i motori che sperava di far diventare anche la sua professione. Leonardo infatti studiava da meccanico, ma la passione per i motori la viveva anche in sella alle moto da cross: probabilmente in quel cantiere abbandonato si stava allenando, quando ha avuto l'incidente che lo ha portato via troppo presto.