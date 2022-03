Morto in ospedale il sedicenne che si è schiantato con la moto del padre: non aveva la patente urtroppo Leonardo non ce l’ha fatta. Il sedicenne rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale mentre guidava la moto da enduro di suo padre, è deceduto all’ospedale Niguarda.

Purtroppo Leonardo non ce l'ha fatta. Il sedicenne rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale mentre guidava la moto da enduro di suo padre, è deceduto all'ospedale Niguarda di Milano nella mattinata di oggi. Leonardo vi era stato ricoverato ieri in gravissime condizioni, arrivato da Lazzate, in provincia di Monza e Brianza. Lutto a Cermenate, nel Comasco, dove il ragazzo risiedeva con la famiglia.

Leonardo morto in ospedale dopo l'incidente con la enduro

Leonardo si era ferito gravemente nell'incidente di sabato pomeriggio quando si trovava all'interno di un'area dell'ex campo base del cantiere della Pedemontana. Lo scontro, violento, contro un new jersey gli aveva procurato un grave trauma cranico. Soccorso dagli operatori sanitari del 118, inviati tempestivamente dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, era stato medicato sul posto prima di essere trasferito d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda. Lì, i medici della struttura l'avevano preso in cura l'hanno ricoverato cercando di salvargli la vita. Purtroppo, i loro sforzi non sono valsi a nulla. Leonardo è morto questa mattina dopo due giorni di battaglia. Nel frattempo, i carabinieri di Seveso stanno indagando per ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente. Secondo quanto filtrato, i militari avrebbero appurato che il sedicenne si sarebbe lanciato dalla moto poco prima dell'impatto con la lastra di cemento per ridurre al minimo i danni. Inoltre, i carabinieri avrebbero accertato che Leonardo non avesse la patente per guidare la moto da enduro del padre su cui viaggiava.