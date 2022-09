Chi era il 14enne morto durante un’escursione sulle montagne svizzere La vittima è un ragazzino di 14 anni, di origine marocchina e residente a Bisuschio, in provincia di Varese. Nella caduta ha travolto un altro coetaneo membro del gruppo, ora in gravi condizioni.

Stava passeggiando in compagnia per i sentieri di Ghirone (Blenio in Canton Ticino, Svizzera) insieme a un gruppo di una ventina di adolescenti e qualche adulto. Una via semplice, ma per lunghi tratti esposta sul vuoto. È qui che un 14enne, nella giornata di ieri 4 settembre, è precipitato per un centinaio di metri, giù nello strapiombo.

Il sentiero

Il gruppo, a quanto comunicato, stava percorrendo il sentiero tra Pian Geirett e la capanna Scaletta. Il Rifugio Scaletta si trova a 2.205 metri, all'ingresso occidentale della piana della Greina sopra Campo Blenio. Si raggiunge in poco meno di un'ora di cammino dal capolinea del bus escursionistico Pian Geirètt. Ma uno dei punti sul vuoto è stato fatale per il 14enne precipitato.

Altri due 14enni feriti gravi

La vittima è un ragazzino di 14 anni, di origine marocchina e residente a Bisuschio, in provincia di Varese. Nella caduta, ha travolto un altro coetaneo membro del gruppo. Un altro 14enne svizzero, che non faceva parte della comitiva, ha cercato di soccorrere i due ragazzi ed è precipitato pure lui. Entrambi, al momento, si trovano in gravi condizioni.