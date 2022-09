Muore a 14 anni durante un’escursione in montagna, la Svizzera apre un’inchiesta È stata aperta un’inchiesta sulla morte di Karim Damir Larbi, il 14enne che ha perso la vita durante un’escursione in montagna, e il ferimento di due suoi amici di 14 e 15 anni.

È stata aperta un'inchiesta sulla morte di Karim Damir Larbi, il 14enne che ha perso la vita durante un'escursione in montagna, e il ferimento di due suoi amici di 14 e 15 anni. Due dei tre ragazzi, residenti rispettivamente a Bisuschio (Varese), Induno Olona (Varese) e Mendrisio (Svizzera) facevano parte di una polisportiva in trasferta. Il fascicolo per indagare sull'accaduto è stato aperto dal pubblico ministero di Lugano.

Quattordicenne morto in montagna, aperta un'inchiesta in Svizzera

Gli investigatori, all'opera per ricostruire la dinamica dell'accaduto, stanno effettuando diversi sopralluoghi sulla zona e raccogliendo le testimonianze dei presenti, tra cui gli accompagnatori dei giovanissimi. Stando alle prime informazioni, il sentiero percorso dai ragazzi non era particolarmente difficile ma presentava diverse insidie. Karim Damir Larbi è caduto in un dirupo a 2.200 metri d'altezza nella giornata di domenica, morendo sul colpo. Sul suo cadavere verrà effettuata oggi l'autopsia che stabilirà l'esatta causa del decesso.

Gli amici ricoverati sono gravi, il padre della vittima chiede giustizia

Con lui, sono precipitati anche i suoi due amici, soccorsi dal personale medico inviato sul posto dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia e ricoverati in gravi condizioni ai pronto soccorso della zona. Intanto, il padre di Karim chiede giustizia. "Siamo distrutti, ancora non ci siamo resi conto di quanto accaduto", ha dichiarato l'uomo prima di pretendere che venga fatta chiarezza sulla vicenda. Karim aveva solo 14 anni