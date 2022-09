È morto Christian, il 14enne precipitato durante un’escursione in montagna con gli amici È morto il secondo ragazzo di 14 anni che era precipitato sulle montagne di Bleno, domenica scorsa: il 14enne, originario della provincia di Varese, è morto dopo cinque giorni di agonia.

A cura di Ilaria Quattrone

Christian Maccarronne non ce l'ha fatta: dopo cinque giorni di agonia, è morto all'ospedale di Lugano dove era stato ricoverato. Il 14enne era precipitato durante un'escursione in montagna avvenuta nella giornata di domenica, 4 settembre. Quel giorno, era morto sul colpo il suo coetaneo Karim Larbi Damir.

Il ragazzo è morto dopo cinque giorni

Entrambi erano originari della provincia di Varese. I due si trovavano a Blenio, in Canton Ticino, quando – per cause ancora da accertare – sono caduti in un dirupo. Dopo cinque giorni di lotta, il ragazzo è deceduto. A diffondere la notizia è stata la polizia cantonale. Il 14enne era iscritto alla Virus Bisuschio, squadra di calcio della Valceresio, sempre a Varese.

Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravi

Dopo essere stato recuperato dai soccorsi, era stato trasferito in ospedale dalla guardia aerea di soccorso svizzera. Le sue condizioni erano apparse, fin da subito, gravissime. Il ragazzo era infatti precipitato per un centinaio di metri. I due ragazzini, che si conoscevano molto bene, erano in ritiro pre-campionato sulle alpi svizzere. Dopo aver raggiunto – insieme a una comitiva – il rifugio a 2.200 metri, il gruppo si era diviso in due team per la discesa.

Il gruppo dei due 14enni avrebbe però deciso di percorrere un sentiero che non era segnalato nelle cartine e che è ritenuto molto pericoloso. Karim è precipitato, dopo aver perso l'equilibrio, e ha trascinato con sé Christian. Con loro, anche un ragazzino di 13 anni che, conosceva quelle valli, e avrebbe provato a salvarli. Sul caso è stata aperta un'inchiesta per cercare di accertare eventuali responsabilità.