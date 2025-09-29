Chi era Davide Scano, l’uomo che ha perso la vita dopo il frontale tra auto a Iseo

Davide Scano è il 57enne che oggi, lunedì 29 settembre, ha perso la vita in seguito a un frontale tra auto che si è verificato a Iseo (Brescia). Scano era di origini sarde, ma risiedeva da tempo a Iseo.

Foto di repertorio

Si chiamava Davide Scano l'uomo di 57 anni che oggi, lunedì 29 settembre, ha perso la vita in seguito a un frontale tra auto che si è verificato a Iseo, un comune in provincia di Brescia. Il 57enne era di origini sarde, ma risiedeva da tempo a Iseo.

Secondo le informazioni disponili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati intorno alle ore 14:00 di questo pomeriggio in via Risorgimento, quando l'automobile di Scano si sarebbe scontrata in un violento frontale con un'altra vettura guidata da un ragazzo di 25 anni in compagnia di un 32enne. In seguito all'impatto, l'auto su cui viaggiava il 57enne si è ribaltata.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'incidente alle ore 14:10 a bordo di un'ambulanza, un'automedica e un elisoccorso in codice rosso. Una volta lì, però, gli operatori sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso di Scano per il quale non c'era più nulla che si potesse fare. Per i due giovani presenti nell'altra auto non è stata, invece, necessaria l'ospedalizzazione dal momento che hanno riportato soltanto lievi contusioni.

Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio della Polizia stradale che è intervenuta sul luogo del frontale insieme ai vigili del fuoco di Brescia. Al momento, le forze dell'ordine sono al lavoro per effettuare i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e così accertare tutte le responsabilità del caso.