Chi era Andrea Menegoi, l’operaio travolto e ucciso da un camion nel piazzale dell’azienda Andrea Menegoi è il 49enne travolto e ucciso da un camion nel piazzale dell’azienda Zanetti Formaggi di Lallio, in provincia di Bergamo.

A cura di Giorgia Venturini

Si chiamava Andrea Menegoi, il 49enne travolto e ucciso da un camion nel piazzale di un'azienda di formaggi di Lallio, in provincia di Bergamo. Qui l'uomo era addetto al confezionamento: era appassionato del suo lavoro perché gli permetteva di superare la sua disabilità.

Chi era Andrea Menegoi

Faceva parte dell'associazione Abilitare Convivendo di Mozzo e al progetto "Welcome, una casa per noi": stava infatti iniziando convivenza durante il weekend con altri disabili in un appartamento messo a disposizione dal Comune di Mozzo. E sui social è proprio l'associazione a ricordarlo: "Nel tempo di una vita nasce un fiore che porta gioia a chi lo incontra. Grazie Andrea per essere il fiore nel nostro cammino.Un caloroso abbraccio a tutta la famiglia da tutti noi di Abilitare Convivendo".

Il volontariato e l'incidente nella sua azienda

Menegoi lascia l’anziana madre, Emidia Olmetti, 89enne, e un fratello. Tutto lo conoscono anche per il suo impegno nel volontariato nel Gruppo Volontari di Curno, storica associazione di Curno che si occupa dell’assistenza e dello svago di persone con disabilità attraverso lo sport, i laboratori teatrali, gite e vacanze estive. Poi la tragedia nella ditta in cui lavorava: il 49enne è morto travolto da un camion che stava entrando nel capannone in via Madonna 12, a Lallio. Subito è scattata la richiesta di soccorso ma per lui tutti i tentativi di rianimarlo sono stati inutili: intanto ora le forze dell'ordine proseguono le indagini per capire nel dettaglio quanto accaduto. A breve verranno disposti i funerali.