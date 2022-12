Chi era Alessandro Consoli, il 26enne morto alla guida del furgone appassionato di modellismo Alessandro Consoli è morto per un incidente stradale. Era alla guida del furgone della ditta per cui lavorava. All’improvviso ha sbandato e ha invaso l’altra corsia, dove stava arrivando un camion in direzione opposta. Appassionato di modellismo, aveva compiuto 26 anni lo scorso 18 dicembre.

A cura di Enrico Spaccini

Alessandro Consoli era alla guida di un furgone del Consorzio agrario di Cremona, l'azienda per cui lavorava. Un'improvvisa sbandata, avvenuta per motivi ancora da chiarire, lo hanno portato a invadere la corsia opposta di marcia. In quel momento, però, stava passando un camion che lo ha centrato in pieno. Consoli aveva 26 anni ed è morto per le ferite riportate nell'incidente.

La passione per il modellismo

Lo scontro è avvenuto intorno alle 14:30 di ieri, 22 dicembre, lungo una strada provinciale di Provaglio d'Iseo, in provincia di Brescia. Consoli aveva compiuto 26 anni lo scorso 18 dicembre. Abitava a Passirano e lavorava al Consorzio agrario di Cremona, dopo aver conseguito il diploma all'istituto Dandolo.

Da qualche anno lavorava al Consorzio agrario di Cremona. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un grande appassionato di modellismo. Al punto che è stato anche uno degli organizzatori del Franciacorta Farm Models.

L'incidente e i tentativi di soccorso

Consoli è rimasto incastrato nell'abitacolo, morto per le ferite riportate. L'altro conducente è rimasto illeso, anche se sotto shock per quanto accaduto. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato un'automedica e un'ambulanza della Croce rossa di Palazzolo. Per liberarlo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, ma già non c'era più niente da fare.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale: come da prassi, probabile venga aperto un fascicolo per omicidio stradale. Il tratto interessato dall'incidente è rimasto chiuso al traffico per almeno due ore.