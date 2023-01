Operaio muore investito da un furgone, stava andando a lavoro in bici: lascia tre figli Ndiaga Ladiane è morto all’età di 49 anni e mentre andava a lavoro in bicicletta: un furgone lo ha urtato e la caduta gli è stata fatale. Lascia una moglie e tre figli.

A cura di Ilaria Quattrone

È morto mentre andava a lavoro in sella alla sua bicicletta: Ndiaga Ladiane aveva 49 anni, una moglie, due figlie di 22 e 18 anni e uno di appena un anno. Nella mattinata di ieri, venerdì 13 gennaio 2023, intorno alle 6.30 si trovava sulla ex statale 573 in provincia di Bergamo. A un certo punto, di fronte al bar Civico 19, un furgone lo ha urtato.

A bordo di quel mezzo c'erano alcuni operai che stavano andando in cantiere. Il conducente non si è accorto della presenza di Ladiane. Il 49enne è caduto a terra. Una caduta che gli è costata la vita. Quando i medici e i paramedici del 118, inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), sono arrivati sul posto dell'incidente per lui non c'era più nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati.

Chi era Ndiaga Ladiane

Sulla base dei primi rilievi svolti, necessari a ricostruire l'intera dinamica della vicenda, l'operaio stava attraversando l'ex statale per dirigersi sulla corsia di accelerazione che si trova nella strada parallela. Una manovra che però stava svolgendo contromano. Il 49enne abitava da due anni a Mornico e condivideva casa con un cugino.

Da alcuni giorni lavorava per una ditta di consegne che si trova a Telgate, più o meno a 25 minuti di bicicletta dalla sua abitazione. Prima di allora aveva lavorato per una fabbrica che si trova a Grassobbio. Al momento la salma si trova nella camera mortuaria del cimitero di Mornico.

L'associazione dei senegalesi di Bergamo, suo paese di origine, ha fatto sapere che pagherà tutte le spese necessarie al rimpatrio. Il corpo sarà riportato a Thiarène dove si trova tutta la famiglia, compresa moglie e figli.