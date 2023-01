Ragazzino di 13 anni investito mentre va a scuola in bici: trasferito in ospedale Un ragazzino di 13 anni è stato investito mentre stava andando a scuola con la sua bici: è successo in provincia di Mantova.

A cura di Ilaria Quattrone

Sarebbe dovuto essere un giorno come tanti altri: una mattinata trascorsa a scuola per poi tornare a casa per i propri impegni pomeridiani. E invece, purtroppo, non è stato così. Nella mattinata di oggi, giovedì 26 gennaio, un ragazzino è stato investito mentre era in sella alla sua bici. Sulla dinamica dell'incidente, si hanno ancora pochissime informazioni.

Quello che è certo è che l'incidente, così come riportato dal giornale La Gazzetta di Mantova, è avvenuto intorno alle 7.40. Il ragazzino stava pedalando in via Caselle a San Giorgio Bigarello, comune in provincia di Mantova. Il tredicenne, del quale ovviamente non sono state riportate le generalità, infatti stava andando, così come tutte le mattine, a scuola.

Il ragazzino è stato trasportato in ospedale

A un certo punto è stato investito, ma al momento non è chiaro che tipo di mezzo lo abbia travolto se un'automobile, un pullman, un camion o ancora una moto. Le informazioni sono frammentarie. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenze urgenze della Lombardia (Areu), per fornire tutte le cure del caso all'adolescente.

Non sembrerebbe, per fortuna, aver riportato gravi ferite: nonostante questo gli operatori sanitari hanno comunque ritenuto necessario il trasferimento all'ospedale Carlo Poma di Mantova. Erano presenti anche gli agenti della polizia che hanno svolto, così come di consueto, tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Bisognerà infatti capire di preciso cosa sia successo e soprattutto accertare eventuali responsabilità.