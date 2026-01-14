Chi è Sergio Laganà, che ha accoltellato la moglie in casa a Muggiò: i due si stavano separando

L’uomo, 43 anni, ha ridotto in fin di vita la moglie dopo averla accoltellata davanti al figlio di due anni a Muggiò (Monza Brianza). È scappato e si è costituito dai carabinieri.

Sergio Laganà

Si è presentato ieri pomeriggio davanti alla caserma dei carabinieri con le scarpe e il maglione completamente imbrattati di sangue. "Ho accoltellato la mia compagna", ha dichiarato subito ai militari. Sergio Laganà, 43 anni, aveva appena ridotto in fin di vita la moglie e madre del figlio di due anni, che prima di venire affidato ai nonni materni ha assistito alla violentissima aggressione nell'appartamento al quinto piano che i genitori condividevano in via Europa a Muggiò (Monza e Brianza).

Arrestato per tentato femminicidio

L'uomo è stato subito arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. La coppia, secondo quando emerso, era in una complicata fase di separazione. Anche se non risultano al momento pregresse denunce o interventi delle forze dell'ordine per liti domestiche, i carabinieri di Monza sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accoltellamento e soprattutto il contesto che ha preceduto un'azione così feroce, con il 43enne che si è scagliato contro la moglie affondandole più volte la lama nel torace.

Chi è Sergio Laganà

La donna, che è fortunatamente riuscita a chiedere aiuto al telefono, si trova ora in prognosi riservata all'ospedale San Gerardo di Monza. Laganà, originario di Reggio Calabria e impiegato in un'officina della Brianza, era conosciuto in tutto il quartiere. E ancora di più lo era la moglie, che insieme al padre (ex titolare dell'edicola di via Europa) lavorava in un bar di Desio.