Accoltellata in casa dall’ex compagno in Brianza: gravissima una donna di 31 anni

Paura e shock in Monza e Brianza. Una donna di 31 anni è stata ferita gravemente a coltellate da un uomo di 43 anni, con cui ha avuto una relazione, in casa sua a Muggió, comune di 23mila abitanti, in provincia di Monza. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 13 gennaio, intorno alle 18. Secondo quanto si apprende, l'uomo avrebbe colpito più volte la donna con un coltello, per poi lasciare l'abitazione. La donna sarebbe stata subito soccorsa, e si trova ora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Gerardo di Monza in condizione molto gravi ma stabili. L'uomo invece che non era in casa al momento dell'arrivo dei soccorritori e dei carabinieri, si trova in caserma in attesa della decisione dei militari dell'Arma e del pm di turno di Monza. I militari al momento sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Notizia in aggiornamento