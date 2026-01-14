milano
Accoltellata dal marito da cui si stava separando a Muggiò: l’aggressione davanti al figlio di due anni

I carabinieri di Monza stanno verificando se ci siano stati interventi pregressi a casa della coppia, che era in via di separazione. Il 43enne si è presentato in caserma sporco di sangue.
Si è presentato davanti alla caserma dei carabinieri di Muggiò ancora imbrattato di sangue. Così nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 13 gennaio, un 43enne di Muggiò (Monza Brianza) ha confessato di aver appena accoltellato la moglie, 31 anni, da cui si stava separando. Un'aggressione violentissima, avvenuta all'interno della casa che i due condividono in via Europa davanti al figlio di due anni della coppia, ora affidato ai nonni materni.

La donna, ritrovata dai sanitari del 118 in gravissime condizioni per le profonde ferite da taglio ai polmoni, è stata subito trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza: i medici sono riusciti a stabilizzarla ma la sua prognosi, al momento, resta ancora riservata. Mentre il marito, prima fuggito a piedi dopo aver scavalcato il cancello del cortile condominiale, si è consegnato spontaneamente ai militari di Monza a cui, prima di venire arrestato per tentato femminicidio, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Gli investigatori stanno verificando se ci siano stati interventi pregressi a casa della donna e dell’uomo, che erano in fase di separazione anche se abitavano ancora sotto lo stesso tetto con il loro piccolo di due anni. 

La piccola comunità di Muggiò, intanto, è sotto shock. La famiglia della vittima è molto conosciuta in zona dal momento che il padre, oggi barista a Desio insieme alla figlia, ha gestito per anni l'edicola in via Europa. Il marito della donna, invece, lavora per un gommista della zona, ed è un volto noto per commercianti e residenti del quartiere.

