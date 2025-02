video suggerito

Che cos'è il graupel, la "strana" neve che ha imbiancato la città di Milano a San Valentino Le strane palline bianche che hanno coperto Milano nel pomeriggio non sono grandine ma graupel. Il meteorologo Flavio Galbiati ha spiegato a Fanpage.it che si tratta di cristalli di ghiaccio circondati da particelle d'acqua solidificata.

Non è neve, non è grandine e non è pioggia: le strane palline che nel primo pomeriggio di oggi, 14 febbraio, hanno imbiancato Milano si chiamano graupel, anche detti snow pellets. A spiegare a Fanpage.it di che cosa si tratta è Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert: "Sono dei granellini opachi che si creano quando i cristalli di ghiaccio o i fiocchi di neve attraversano una zona con temperatura particolare dove le goccioline liquide della nuvola si attaccano e ghiacciano attorno a questa particella diventando una massa rotonda e opaca".

Ma cosa è successo nei cieli di Milano perché si verificasse questa strana precipitazione? "L'aria fredda – spiega ancora Galbiati – ha invaso la Lombardia più di quanto ci si aspettasse e ha provocato nubi cumuliformi. L'aria fredda, infatti, è più pesante e quando si infila in una zona solleva bruscamente l'aria che trova sul luogo. Si generano quindi queste nubi sviluppate in altezza, che si vedono anche durante i temporali". Proprio da queste nuvole sono cadute le palline di graupel, spesso scambiate erroneamente per grandine.

Per il momento sembra che il maltempo non abbia provocato danni a Milano, ma solo qualche rallentamento del traffico. Rimane in vigore per oggi l'allerta gialla per il vento diramata dalla Protezione Civile, che sul sito ufficiale scrive: "per la restante parte della giornata di oggi 14 febbraio è previsto vento forte, con possibili raffiche massime locali fino a 65-80 km/h anche a bassa quota, in progressivo indebolimento su tutti i settori nel corso del pomeriggio e della serata".