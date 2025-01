video suggerito

Maltempo in Lombardia, la pioggia e la grandine colpiscono anche la Bergamasca Il maltempo si è abbattuto, che sta interessando diverse regioni italiane, si è abbattuto anche in Lombardia. Nella provincia di Bergamo si sono registrati allagamenti e grandinate. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fonte: Roberto Sonzogni – Sei di Brignano Gera d'Adda se

Nella giornata di oggi, martedì 28 gennaio, una grandinata si è abbattuta sulla provincia di Bergamo. Il maltempo, infatti, sta interessando diverse regioni d'Italia. In molti territori si sono verificati danni e disagi e in particolare modo in Liguria, Emilia Romagna e Toscana.

A Genova, per esempio, è crollato un muro mentre a Firenze – proprio a causa delle piogge – è stata fermata la circolazione di alcuni tram. In questi regioni l'allerta è massima tanto che sono state diramate nei colori di arancione e rosse, che sono le più gravi, con scuole chiuse e l'invito di rimanere a casa.

Fortunatamente in Lombardia non si sono registrati danni. Un forte temporale però si è abbattuto su Bergamo e il livello del fiume Morla si è alzato. All'alba, invece, le strade di Brignano sono state interessate da una forte grandinata: diverse le immagini pubblicate dagli utenti sui social network dove si vedono chicchi di grandine enormi. In Val Seriana ci sono state frane e allagamenti tanto che la strada provinciale 60 è stata chiusa al traffico nel territorio di Culsinella e in Val di Scalve.

Sono caduti diversi fiocchi di neve e, per motivi di sicurezza, sono stati chiusi i Passi del Maloja, del Bernina e del Foscagno dove è scattata anche l'allerta gialla per rischio valanghe. Per le prossime ore sono previste ampie schiarite su tutta la Lombardia e da domani, come ha spiegato l'esperto Flavio Galbiati di MeteoExpert a Fanpage.it, tornerà a splendere il sole. Potrebbero esserci di nuovo piogge a partire da giovedì e ancora nella giornata di venerdì.