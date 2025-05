video suggerito

Chamila Wijesuriyauna, trovata con tagli a gola e polsi: il video di lei con Emanuele De Maria prima della scomparsa Chamila Wijesuriya, 50 anni, presentava ferita da taglio su gola e polsi. La donna, collega di Emanuele De Maria, l'uomo che si è ucciso oggi, gettandosi dal Duomo di Milano, era scomparsa lo scorso venerdì; un video la mostra al Parco Nord proprio con De Maria.

A cura di Valerio Papadia

Chamila Wijesuriyauna

Dopo circa due giorni di ricerche, il cadavere di Chamila Wijesuriya, donna di 50 anni originaria dello Sri Lanka, è stato rinvenuto oggi nel Parco Nord di Milano. La donna, come sappiamo, era collega di Emanuele De Maria, il detenuto che, in permesso di lavoro, ha accoltellato un altro collega dell'Hotel Berna, ferendolo gravemente e, nel pomeriggio odierno, si è tolto la vita gettandosi dalle terrazze del Duomo di Milano; di Chamila Wijesuriya si erano perse le tracce dallo scorso venerdì, proprio in seguito all'aggressione perpetrata da De Maria ai danni del collega di lavoro, ma la sua scomparsa era stata denunciata ieri. Dai primi esami effettuati sul cadavere della 50enne, sono emerse due ferite da arma da taglio alla gola; il corpo presentava analoghe ferite anche in corrispondenza dei polsi.

Il video di Chamila Wijesuriya insieme a Emanuele De Maria al Parco Nord

L'ultima volta Chamila Wijesuriya era stata vista proprio al Parco Nord di Milano, dove purtroppo oggi è stato scoperto il suo cadavere. Dalle prime risultanze delle indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, sono emerse proprio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza del parco che ritraggono la vittima mentre passeggia tra i viali proprio in compagnia di Emanuele De Maria nel giorno della sua scomparsa. Le indagini proseguono per fare piena luce sulla morte della 50enne e per determinare se questa riconducibile a De Maria, che come detto si è suicidato lanciandosi dal Duomo nel pomeriggio odierno.

Emanuele De Maria, suicida dopo aver accoltellato il collega

Detenuto nel carcere di Bollate per omicidio volontario, Emanuele De Maria, venerdì 9 maggio aveva ottenuto un permesso di lavoro diurno per svolgere mansioni all'Hotel Berna. All'esterno della struttura ricettiva, quello stesso giorno, De Maria ha accoltellato un collega di 50 anni e si è dato alla fuga, rendendosi irreperibile. L'evasione del detenuto si è prolungata fino al primo pomeriggio di oggi, domenica 11 maggio, quando De Maria ha deciso di togliersi la vita.