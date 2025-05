Trovato il corpo di Chamila Wijesuriya, la collega del detenuto che si è suicidato dal Duomo di Milano

video suggerito

Trovato il cadavere di Chamila Wijesuriya, la donna di cinquant'anni, originaria dello Sri Lanka, della quale si erano perse le tracce da venerdì scorso a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Chamila Wijesuriyauna, dipendente 50enne di un hotel in zona stazione Centrale a Milano, è scomparsa il 9 maggio

Nella giornata di oggi, domenica 11 maggio, è stato trovato a Milano il cadavere di Chamila Wijesuriya, la donna di cinquant'anni, originaria dello Sri Lanka, della quale si erano perse le tracce da venerdì scorso. Il cadavere sarebbe stato avvistato da un passante all'interno del Parco Nord a circa un chilometro dal luogo in cui è stata vista l'ultima volta.

Sul posto vigili del fuoco, 118, carabinieri, polizia locale e il pubblico ministero. La 50enne era una dipendente dell'hotel Berna fuori dal quale ieri, sabato 10 maggio, Emanuele De Maria ha accoltellato un collega. De Maria era detenuto nel carcere di Bollate. Era uscito dall'istituto penitenziario in permesso lavoro. Ieri ha colpito con un coltello un collega ed è poi scappato.

Il ferito è stato trasferito all'ospedale Niguarda, dove come riportato a Fanpage.it, si trova in terapia intensiva. Nelle prossime ore, una volta stabilizzato e appena sarà nelle condizioni di farlo, verrà ascoltato dagli inquirenti. In questo modo potrà fornire dettagli necessari a ricostruire il contesto in cui è maturata l'aggressione.

Poche ore più tardi all'aggressione fuori dall'hotel, è stata diffusa la notizia della sparizione di un'altra dipendente dell'albergo: si tratta di Chamila Wijesuriya, cittadina dello Sri Lanka che viveva con il marito e il figlio a Cinisello Balsamo (Milano). La donna è stata vista l'ultima volta al Parco Nord a Milano dove avrebbe incontrato De Maria. Non è chiaro se il detenuto c'entri in qualche modo con la sparizione della cinquantenne. Ora, la notizia del ritrovamento del cadavere. Essenziale sarà l'autopsia per capire se si sia trattato di un omicidio o altro.