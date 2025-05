video suggerito

Chi è la dipendente d'hotel scomparsa a Milano, Chamila Wijesuriyauna. Carabinieri diffondono foto L'appello dei militari per ritrovare la 50enne scomparsa a Milano. Ancora in fuga Emanuele De Maria, che stamattina ha accoltellato il collega davanti all'hotel Berna.

A cura di Nico Falco

Chamila Wijesuriyauna

I carabinieri di Milano hanno diffuso la fotografia di Arachchilage Dona Chamila Wijesuriyauna, la 50enne di origini cingalesi scomparsa nella zona tra Cinisello Balsamo e Milano nel pomeriggio di ieri, venerdì 9 maggio; nell'appello, i militari chiedono a chiunque abbia sue notizie o la veda di contattare immediatamente il 112. La donna lavora nell'hotel Berna di via Napo Torianni davanti al quale, questa mattina, il 35enne napoletano Emanuele De Maria ha accoltellato il collega Hani Fouad Abdelghaffar Nasra per poi darsi alla fuga.

La donna scomparsa da ieri pomeriggio

Di Chamila Wijesuriyauna non si hanno più notizie da ieri pomeriggio, sarebbe sparita mentre tornava a casa, a Cinisello Balsamo. Il marito e il figlio hanno già sporto denuncia. Inutili i tentativi di contatto, il cellulare sarebbe spento. Il sospetto degli investigatori è che possa esserle accaduto qualcosa. E non si esclude un collegamento con l'accoltellamento di questa mattina davanti all'hotel Berna.

Emanuele De Maria in fuga

Intanto, proseguono le ricerche, anche sui treni e coinvolgendo la Polfer, di Emanuele De Maria, che dopo aver ferito gravemente il collega (ora ricoverato in condizioni gravi ma stabili), è scappato riuscendo a far perdere le proprie tracce. L'uomo, detenuto nel carcere di Bollate, era in permesso diurno lavorativo: era stato arrestato nel 2018 in Germania, dopo mesi di latitanza, per l'omicidio di Oumaima Rached, prostituta tunisina di 23 anni, uccisa a coltellate il 31 gennaio 2016 nell'ex hotel Zagarella di Castel Volturno (Caserta), struttura a quell'epoca già in disuso.

De Maria si sarebbe dovuto presentare in carcere alle 23, come previsto dalla misura a cui è sottoposto; ieri non era andato a lavoro e i responsabili dell'attività avevano già allertato le forze dell'ordine per la sua assenza. Questa mattina, intorno alle 6, avrebbe aspettato il collega davanti all'hotel e avrebbe sferrato diverse coltellate, lasciandolo a terra agonizzante.