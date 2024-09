video suggerito

Cerca di segnalare la presenza dell’auto in panne in mezzo alla strada, ma viene travolta: morta 47enne Una 47enne è stata investita nella notte tra 7 e 8 settembre nel Lodigiano. La donna stava segnalando la presenza della sua auto rimasta in panne, quando è stata travolta da un’altra vettura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Una 47enne è deceduta dopo essere stata investita lungo la provinciale a Salerano sul Lambro (in provincia di Lodi) nella notte tra sabato 7 e domenica 8 settembre. Stando a quanto ricostruito finora, la donna, residente a Milano, sarebbe stata travolta da un'auto. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Lodi che, dopo aver eseguito i rilievi, si sono messi al lavoro per identificare la vettura e individuare eventuali responsabilità.

L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte sulla strada provinciale 115, la tratta che collega Salerano sul Lambro a Lodi Vecchio. La dinamica dello schianto è ancora tutta da ricostruire, ma è apparso chiaro che l'impatto è stato particolarmente violento.

All'arrivo dei soccorsi, con automedica, auto-infermieristica e ambulanza della Croce bianca di Sant'Angelo, le condizioni della 47enne erano apparse subito critiche. I sanitari hanno provato a rianimare la donna sul posto prima del trasporto d'urgenza all'ospedale Vizzolo Predabissi di Melegnano. Una volta arrivata al pronto soccorso, però, i medici hanno potuto solo constatare il suo decesso. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Lodi e vigili del fuoco che li hanno aiutati a eseguire i rilievi.

Pare che la 47enne fosse appena scesa dalla sua auto, rimasta in panne e accostata a bordo della strada, per segnalare la presenza della vettura ferma nel buio della notte. A quel punto, un automobilista di passaggio l'avrebbe travolta non accorgendosi della sua presenza. Sarebbe stato proprio lui, poi, a chiamare i soccorsi.