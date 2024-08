video suggerito

Incidente nel Lodigiano, donna travolta da un treno alla stazione di Casalpusterlengo: è morta Una donna è stata travolta da un treno all’altezza della stazione di Casalpusterlengo (Lodi): è morta sul colpo. Si indaga sulla dinamica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 13 agosto, una donna è stata travolta da un treno sui binari della stazione di Casalpusterlengo, un comune che si trova nella provincia di Lodi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118.

Sono ancora poche le informazioni relative alla dinamica dell'accaduto. Sulla base di quanto riportato fino a questo momento, l'incidente è avvenuto nella notte. Il treno non è riuscito a frenare in tempo. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto. I vigili del fuoco volontari di Casalpusterlengo hanno recuperato il corpo e lo hanno affidato ai medici e i paramedici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna: troppo gravi le ferite riportate.

Nel frattempo i carabinieri e gli agenti della polizia ferroviaria di Lodi hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Per il momento non si conosce l'identità della vittima. I militari quindi stanno cercando di risalire a lei. Così come si cercherà di capire se si sia trattato di un incidente causato da una imprudenza oppure di un gesto volontario. Di quanto accaduto sono stati informati sia RFI che Ferrovie dello Stato. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori aggiornamenti.