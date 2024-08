video suggerito

Travolto dal treno sulla linea tra Varese e Gallarate: muore sul colpo, inutili i soccorsi Una persona è morta dopo essere stata travolta da un treno in transito all’altezza di Cavaria sulla linea ferroviaria tra Varese e Gallarate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tragedia sulla linea ferroviaria tra Varese e Gallarate. Una persona è morta dopo essere stata travolta da un treno in transito all’altezza di Cavaria: purtroppo i tentativi di salvarlo sono stati inutili. Tutto è successo nel pomeriggio di oggi martedì 6 agosto.

Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, la vittima è stata travolta sul convoglio 25575, partito da Biasca e diretto a Malpensa. Subito è stato lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Oltre che ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia ferroviaria. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi per la vittima non c'è stato più nulla da fare. Ora si sta cercando di risalire all'identità della persona. Intanto la linea tra Varese e Gallarate è stata interrotta. Ora le forze dell'ordine indagano per capire nel dettaglio cosa sia successo.