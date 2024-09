video suggerito

Persona travolta da due treni vicino alla stazione di Castellanza: muore sul colpo Un cadavere è stato trovato sui binari non lontano dalla stazione ferroviaria di Castellanza, in provincia di Varese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Una persona è morta travolta da un treno mentre si trovava sui binari non lontano dalla stazione ferroviaria di Castellanza, in provincia di Varese. I soccorsi sono intervenuti in via Morelli ma per la vittima purtroppo non c'è più stato nulla da fare.

A dare l'allarme è stato il macchinista di un convoglio in transito che ha visto il corpo e ha bloccato la corsa. Sul posto in pochissimo tempo sono arrivati i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso del 118 e gli agenti della Polfer. Stando alle prime informazioni, la vittima sarebbe stata investita anche da due convogli in transito ma tutto dovrà essere confermato. Si sta cercando di risalire anche alla sua identità.

Intanto la linea per Novara e Malpensa è attualmente bloccata per consentire gli accertamenti delle forze di polizia. Per questa mattina è stato messo a disposizione un bus sostitutivo per collegare la tratta compresa tra Busto Arsizio Nord e Saronno.