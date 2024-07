video suggerito

Travolta e ucciso da un treno a Castronno: circolazione ferroviaria sospesa Una donna è stata travolta e uccisa da un treno a Castronno (Varese): il treno partito da Porto Ceresio era diretto a Milano Porta Garibaldi. La circolazione è stata sospesa per consentire le operazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

(foto di repertorio)

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 luglio, una donna è stata travolta e uccisa da un treno. È successo a Castronno, comune che si trova in provincia di Varese. Per recuperare il corpo e consentire tutte le operazioni di soccorso, è stata sospesa la circolazione ferroviaria.

Sono ancora poche le informazioni relative all'accaduto. La vittima è stata investita dal treno 2553 che era partito alle 14.16 da Porto Ceresio ed era diretto a Milano Porta Garibaldi. Il conducente si è subito fermato. Sono stati chiamati immediatamente i soccorsi. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso: troppo gravi le ferite riportate. Non è ancora chiaro chi sia la donna. Non è stata infatti ancora diffusa la sua identità.

Oltre agli operatori sanitari, sono intervenute le forze dell'ordine. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo si cercherà di capire cosa sia successo e se si sia trattato di un malore, un gesto estremo o un vi sia il coinvolgimento di altre persone. Per consentire tutte le operazioni, ovviamente, la circolazione sulla linea ferroviaria è stata sospesa e tornerà alla normalità una volta concluse.