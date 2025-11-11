Cede la strada lungo viale Brianza a Milano per una perdita d’acqua, chiusa la strada al traffico: cos’è successo

All’alba di oggi, martedì 11 novembre 2025, si è verificato un cedimento del manto stradale in viale Brianza a Milano: la perdita a una tubatura, ha infatti causato la voragine e il crollo di un palo e di un semaforo. La strada di viale Brianza è chiusa al traffico.

(Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, martedì 11 novembre 2025, si è aperta una importante voragine lungo la pavimentazione di viale Brianza, all'angolo con via Venini, a Milano. La strada è stata quindi chiusa al traffico. Sul posto sono presenti gli agenti della polizia locale di Milano, i vigili del fuoco, il pronto intervento idrico di MM, la Protezione Civile, Amsa e Unareti.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il cedimento è avvenuto attorno alle 4 del mattino. A quell'ora infatti sono crollati un palo della luce e un semaforo. Nessuno, considerato proprio l'orario, stava passando da quella zona: non vi sono quindi feriti. Nonostante questo, sono diversi i disagi che si sono verificati. In primis perché i vigili, intervenuti attorno alle 5.30, hanno giustamente chiuso subito la strada al traffico. Il problema è che quella via è un'arteria molto importante della città considerato che collega piazzale Loreto con piazza Carbonari e piazzale Maciachini. Insomma è tra le vie che consente di arrivare alla Stazione centrale.

Mentre gli agenti della polizia locale si sono occupati della viabilità, deviando infatti il traffico, i tecnici di Unareti hanno rimosso il palo e il semaforo, Amsa si è occupata subito della pulizia e gli operatori di MM hanno avviato il pronto intervento idrico. È stata infatti installata una colonnina in via Montepulciano per il rifornimento dell'acqua. Ma cosa ha causato il cedimento? Sembrerebbe che sia stata una perdita alla conduttura che, giorno dopo giorno, ha eroso il sottofondo stradale e ne ha poi provocato il cedimento che è poi avvenuto stamattina all'alba. L'intervento di riparazione della tubatura è ancora in corso. Non si sa quando termineranno.