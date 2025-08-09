Carne marcia sul pavimento e fornelli nel bagno sporco, macelleria sanzionata per 30mila euro: le foto

In seguito alle ispezioni della Polizia Annonaria di Garbagnate Milanese (Milano) una macelleria è stata sanzionata per 30 mila euro per “mancata osservanza” delle norme igienico-sanitarie. Tra l’altro, è stata trovata carne sul pavimento e i fornelli posizionati nel bagno sporco.

Una macelleria e un bar di Garbagnate Milanese (Milano) sono stati sanzionati per oltre 35 mila euro per "mancata osservanza" delle norme igienico-sanitarie. Durante le ispezioni sono state trovate "carni depositate sul pavimento" e "alimenti conservati" in bagni "particolarmente sporchi". A scoprirlo è stata la Polizia Annonaria del Comune di Garbagnate Milanese che ha effettuato i controlli nell'ambito di un piano più ampio di sicurezza urbana.

L'ispezione: "carne sul pavimento" e fornelli nel bagno sporco

Le indagini hanno dato luogo a diversi provvedimenti, specialmente nei confronti di due attività. La prima è una macelleria situata nel centro città dove gli agenti – coordinati dal Comandante Luca Leone – hanno potuto constatare la mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie. Sono state trovate "carni depositate sul pavimento, rifiuti organici maleodoranti conservati insieme ad alimenti da banco, cibi adagiati per terra, in mezzo ad effetti personali, e altri conservati nella toilette particolarmente sporca".

In più, sono stati trovati diversi prodotti in vendita che, però, erano scaduti da tempo. Il titolare della macelleria è stato sanzionato con un’ammenda di oltre 30 mila euro e segnalato all’ATS per gli opportuni provvedimenti.

Un altro provvedimento ha riguardato invece un bar in zona Santa Maria Rossa, multato per circa 5 mila euro per omesso rispetto delle norme igienico-sanitarie. Tra l'altro, infatti, i controlli hanno portato alla luce "sporcizia nel locale e nelle attrezzature, alimenti appoggiati a terra con possibile contaminazione da parte di insetti, posti letto nel sottoscala".