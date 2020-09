Quattro fratellini positivi al Covid e quindi quattro classi di quattro scuole diverse in isolamento fino al 30 settembre. È successo a Carate Brianza, in provincia di Monza: uno dei quattro fratelli si era sottoposto al test sierologico nei primi giorni della scorsa settimana dopo aver manifestato i primi sintomi e, risultato positivo anche al tampone, la famiglia il 16 settembre ha ritirato da scuola gli altri figli. Anche loro poi sono risultati positivi al tampone.

In isolamento anche personale sanitario e insegnanti

Una volta saputo l'esito è scattata la procedura prevista dall'Agenzia per la tutela della salute: ha prima informato il Comune della positività e poi ha contattato le famiglie dei compagni di classe dei quattro fratelli. Gli istituti coinvolti sono la scuola dell’infanzia comunale di via Agazzi, la scuola primaria Mario Lodi, l'istituto comprensivo Romagnosi, la scuola secondaria di primo grado dell’istituto Vescovi Valtorta Colombo e la cooperativa professionale In-Presa. In questo ultimo caso, il fratello che frequenta la cooperativa non aveva ancora iniziato la scuola, per questo motivo Ats ha solo informato le famiglie dei compagni di classe che aveva frequentato al di fuori dell'istituto. Dunque tutti in quarantena: anche gli insegnanti e il personale scolastico sono stati sottoposti a tampone lunedì 21 settembre e resteranno anche loro in isolamento fiduciario fino al 30 settembre in attesa di due tamponi negativi. "Prima dell'avvio della scuola abbiamo lavorato per due mesi per garantire la sicurezza nelle classi, imponendo ingressi scaglionati così come per il servizio mensa", precisa l'assessore all'Istruzione di Carate Brianza Ian Farina. E poi aggiunge: "Abbiamo informato le scuole sul protocollo da seguire in situazioni come queste". Il caso dei cinque fratelli arriva pochi giorni dopo quello di un'altra bambina positiva al Covid sempre a Carate Brianza che frequentava una scuola materna, diversa da quella dei quattro fratelli: tutti i compagni di classe sono risultati negativi a un primo tampone. Ora attendono l'esito del secondo per ritornare in classe.

Altri studenti positivi a Cesano Maderno e Seregno

Sempre in Brianza, questa volta a Cesano Maderno, la settimana scorsa una classe di una scuola dell'infanzia era stata isolata dopo che un bambino di 5 anni si era sottoposto a un tampone e la famiglia lo aveva mandato a scuola senza attendere l'esito del test, risultato poi positivo. Tutti negativi, invece, i compagni di classe di una bambina positiva al Covid che frequenta una scuola dell'infanzia a Seregno, sempre in Brianza.

Positivi anche studenti di Brescia e Bergamo

Nei giorni precedenti una studentessa dell'istituto Darfo2 di Boario, in provincia di Brescia, è risultata positiva dopo aver fatto ritorno da un viaggio all'estero: anche in questo caso è scattato l'isolamento per l'intera classe. Intanto, stando a quanto comunicato dal sindacato dei pediatri Simpef, a Bergamo e provincia su 907 studenti sottoposti al tampone in cinque sono risultati positivi al Coronavirus. Proprio al fine di evitare ulteriori problematicità, la Regione ha istituito una "corsia preferenziale" per gli studenti, i docenti e il personale scolastico che possono eseguire il tampone in punti sanitari prestabiliti senza prenotazione e solo con un'autocertificazione, per poi ricevere nel giro di 24 ore l'esito.