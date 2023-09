Cammina sulla copertura del tetto e precipita nel vuoto: muore dopo due giorni in ospedale Anziano va sul tetto per effettuare alcuni lavoro ma precipita nel vuoto per una decina di metri: l’incidente mortale è avvenuto la scorsa settimana a Barlassina, in provincia di Monza e Brianza.

A cura di Giorgia Venturini

Era salito sul tetto forse per un controllo quando ha camminato sulla copertura di plexiglass che non ha retto facendo precipitare l'uomo nel vuoto per diversi metri. Tutto era accaduto in via Volta a Barlassina, in provincia di Monza e Brianza, la settimana scorsa. Purtroppo l'uomo, un anziano che abitava nell'edificio, dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale è morto. I sanitari il giorno dell'incidente lo avevano soccorso già in gravissime condizioni.

Stando a quanto accaduto, la copertura in plexiglass collegava i tetti di due edifici molto vicini nel piccolo paese brianzolo dove la vittima riedeva da anni. Il piano di plastica però non ha retto al peso dell'uomo che è quindi precipitato per una decina di mesi. Subito gli altri residenti del condominio allertati dalle grida hanno immediatamente chiamato i sanitari del 118: i medici hanno stabilizzato sul posto l'uomo e lo hanno trasportato con la massima urgenza in ospedale. Le sue condizioni però erano già gravissime. L'anziano probabilmente era salito sul tetto per effettuare alcuni lavori poi l'infortunio mortale.