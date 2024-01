Cade dalla sua moto e finisce in coma: Antonio Russo muore dopo tre mesi in ospedale Antonio Russo, il 25enne vittima di un incidente con la sua moto lo scorso 30 settembre a Lurate Caccivio in provincia di Como, è morto dopo tre mesi di coma in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

È morto dopo tre mesi di coma Antonio Russo, il 25enne vittima di un incidente con la sua moto lo scorso 30 settembre a Lurate Caccivio, in provincia di Como. Subito le sue condizioni sono state giudicate gravissime sul posto dai sanitari del 118, poi il trasferimento con la massima urgenza in ospedale dove è stato ricoverato in terapia intensiva per tre mesi. Il 25enne purtroppo non si è mai più risvegliato dal coma.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto Antonio Russo era in sella alla sua Harley Davidson la notte tra il 29 e il 30 settembre quando è caduto e da allora non si è mai più ripreso. L'ospedale Sant'Anna di Como ha dichiarato il decesso lo scorso 6 gennaio. A ricordare sui social Antonio Russo, originario di Floridia (in provincia di Siracusa) ma da qualche anno residente a Malnate (nel Varesotto), sono tante persone.

Prima tra tutti la sua fidanzata che affida la sua commozione a un post sui social: "Sei volato in cielo ancora troppo presto. Avremmo dovuto fare altre mille cose, però il destino ha voluto così, che in questo venerdì notte tu volassi in cielo lasciando per sempre un vuoto in me e in noi. Sembra proprio una coincidenza: settimana scorsa avevi fatto tre mesi dall’incidente avvenuto di venerdì notte, alla stessa ora in cui stanotte te ne sei andato". E ancora: "Non ti dimenticherò mai, cerco di portare sempre vivo il tuo ricordo, il ricordo di te con quel sorriso e con quegli occhi che fino a due giorni fa mi hanno guardata. Ora sarai il mio piccolo angelo che porterò sempre nel cuore. Proteggimi da lassù, amore mio. Un giorno ci rincontreremo. Riposa in pace, vivrai sempre nel mio cuore e nella mia mente".