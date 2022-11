Cade dal monopattino e batte la testa: 16enne in gravissime condizioni, è in coma Un ragazzino di sedici anni lotta tra la vita e la morte dopo che stanotte a Milano ha avuto un incidente: è infatti caduto dal suo monopattino e ha sbattuto la testa.

Un ragazzino di 16 anni è in fin di vita dopo un terribile incidente che ha avuto con il suo monopattino: l'episodio è avvenuto alle tre di notte di oggi, martedì 1 novembre, a Milano. L'adolescente è stato trasferito d'urgenza in ospedale: in base alle prime informazioni circolate, sembrerebbe che sia in coma. Sul posto anche le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Il ragazzino ha picchiato forte la testa

Stando ai rilievi svolti dagli agenti della polizia locale del capoluogo meneghino in viale Bianca Maria, zona che si trova alla circonvallazione esterna della città, il ragazzino si stava dirigendo verso viale Majno quando è caduto da solo dal monopattino elettrico: non è chiaro cosa possa aver provocato la caduta se un malore o una manovra azzardata. In ogni caso, non sembrerebbe essere rimasto coinvolto alcun veicolo.

È stato intubato e trasferito d'urgenza in ospedale

La caduta è stata molto violenta: il sedicenne ha infatti battuto la testa e ha riportato un importante trauma cranico. E questo confermerebbe l'ipotesi, che il ragazzino non avrebbe avuto il casco e alcuna precauzione. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza e un'automedica.

Il ragazzino è in coma

Gli operatori sanitari lo hanno intubato sul posto e poi trasferito d'urgenza in ospedale. Il sedicenne è stato ricoverato in codice rosso al Policlinico di Milano. Al momento è in coma, in prognosi riservata e lotta tra la vita e la morte. Nessuna notizia circa un suo possibile intervento chirurgico.