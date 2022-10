Bimbo di 9 anni si sente male a scuola: è in gravissime condizioni Un bambino di 9 anni si trova in gravissime condizioni in ospedale a Brescia dopo essersi sentito male mentre si trovava a scuola.

Paura in una scuola del Bresciano per un bambino di 9 anni. Il piccolo studente si è sentito male mentre si trovava a scuola. Subito si sono precipitati i soccorsi: purtroppo il piccolo non è ancora fuori pericolo.

Il tempestivo soccorso degli insegnanti e dei sanitari

Dalle prime informazioni, nel pomeriggio di oggi giovedì 20 ottobre a Ospitaletto, in provincia di Brescia, il piccolo avrebbe improvvisamente perso i sensi. Davanti ai compagni e agli insegnati si sarebbe accasciato sul banco. Da qui l'immediato intervento dei medici e paramedici del 118: i primi soccorsi sono arrivati dagli insegnanti e dal personale di tutta la scuola primaria Canossi, poi anche dai sanitari.

Quindi il trasferimento in ambulanza con la massima urgenza in ospedale: qui sarebbe stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sarebbero molto gravi, non è ancora fuori pericolo di vita.