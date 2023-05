Buttafuori soccorre una ragazza americana aggredita in discoteca a Milano, si indaga per violenza sessuale Una ragazza è stata soccorsa da un buttafuori di una discoteca di Milano. Sanguinante, la 22enne non ricorda quanto successo. Per gli investigatori, potrebbe essersi trattato di violenza sessuale.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una ragazza di 22 anni statunitense è stata soccorsa fuori da un locale di via de Tocqueville, una traversa di corso Como a Milano, nella notte tra sabato e domenica 21 maggio. Il primo ad aiutarla sarebbe stato un buttafuori intorno alle 4:30 e nel giro di pochi minuti sono arrivate le volanti della polizia locale e un'ambulanza. La ragazza era sanguinante nella parte inguinale e l'ipotesi investigativa è che sia stata vittima di violenza sessuale. Lei, però, al momento non avrebbe dato alcuna informazione perché in stato confusionale.

La serata in una discoteca di via de Tocqueville

La 22enne è stata trasportata al pronto soccorso della Clinica Mangiagalli per verificare l'ipotesi dell'abuso. Si tratta di una ragazza statunitense arrivata a Milano dalla Toscana insieme a due amiche per trascorrere il weekend.

Le tre avrebbero trascorso la serata in un locale di via de Tocqueville, bevendo alcol. Al punto che nessuna di loro, nemmeno la 22enne, è riuscita ancora a fornire un racconto di quanto successo. L'ipotesi della violenza è legata proprio ai segni trovati sul corpo della ragazza che, da quanto si è capito finora, si sarebbe allontanata dal gruppo per andare in bagno.

La prima visione delle telecamere di sicurezza

Gli investigatori della squadra Mobile che stanno acquisendo le telecamere della zona e del locale in cui si trovavano le giovani. A una prima, e parziale, analisi dei filmati interni della discoteca non sarebbero emersi indizi utili a confermare la violenza.

Le indagini stanno comunque proseguendo, nella speranza che presto, recuperata la lucidità, le tre ragazze possano fornire dettagli utili a ricostruire quanto accaduto.