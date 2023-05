Ragazza di 19 anni violentata in discoteca: è stata soccorsa che sanguinava ancora Una ragazza americana di 19 anni è stata trovata insanguinante dal buttafuori di un locale di corso Como a Milano: si indaga per violenza sessuale.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

È ancora da chiarire nel dettaglio cosa sia successo a una ragazza americana di 19 anni che potrebbe essere stata vittima di violentata sessuale. La giovane è stata ritrovata in corso Como: non si reggeva in piedi e non ricordava il suo nome, forse anche per l'eccesso di alcol. All'amica avrebbe raccontato in modo lucido di essere stata violentata: come riporta Il Giorno, risulta infatti che la giovane sia stata trovata con il sangue che le usciva dalla parti intime.

A chiamare i soccorsi è stato il buttafuori del locale

Da una prima ricostruzione dei fatti, a notare per primo la 19enne verso le 4 di ieri domenica 21 maggio è stato il buttafuori del locale nel centro della movida milanese: è stato lui a capire che la giovane era sotto l'effetto dell'alcol e perdeva sangue. Il buttafuori ha chiamato così subito il 118 e la polizia: pochi minuti dopo la giovane si trovava al Fatebenefratelli e poi alla Mangiagalli per tutte le cure e l'assistenza del caso.

Le indagini delle forze dell'ordine

Intanto sono scattate le indagini delle forze dell'ordine che hanno iniziato ad analizzare tutte le immagini delle telecamere di video-sorveglianza della zona per cercare di ricostruire quanto accaduto e individuare l'aggressore. Fondamentale sarà anche il racconto della 19enne agli investigatori.

La 19enne subito dopo i fatti e dopo essersi ripresa dall'alcol ha detto di non ricordare nulla. Spetta ora alle indagini della Squadra Mobile di Milano capire se la giovane sia stata vittima di un'aggressione e di una violenza sessuale. Per ora non è possibile avere un identikit dell'aggressore, per questo saranno indispensabili le immagini delle telecamere del locale e di corso Como, una della centralissima zona della movida milanese.