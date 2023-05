Ragazza di 27 anni violentata al parco di Trenno a Milano: si cerca l’aggressore Una ragazza di 27 anni americana è stata vittima di una violenza sessuale mentre si trovava al parco Trenno a Milano: le forze dell’ordine sono a caccia dell’uomo sconosciuto che l’ha aggredita.

A cura di Giorgia Venturini

Altra violenza sessuale a Milano. Una ragazza di 27 anni americana ha raccontato di essere stata violentata da uno sconosciuto mentre si trova al parco Trenno. Stando alle prime informazioni rese pubbliche, la 27enne dopo la violenza si è avvicinata barcollando al marciapiede di via Cilea e ai campetti dell'Accademia Inter, ovvero il centro in cui si allenano tutte le giovanili dell'importante club. Ad accorgersi di lei è stato un passante che l'ha subito soccorsa prima di fermare l'auto della polizia locale che in quel momento stava transitando proprio su quella via. Agli agenti avrebbe raccontato, con poche parole in italiano di essere stata aggredita e violentata da uno sconosciuto pochi minuti prima nel parco distante pochi passi.

Si cerca lo sconosciuto che ha violentato la ragazza

Pochi minuti dopo sul posto si sono precipitati anche i sanitari del 118 che l'hanno soccorsa e trasportata al centro di Soccorso Violenze Sessuali e Domestiche della Clinica Mangiagalli, a Milano. Qui i medici si sono presi cura di lei. Intanto le forze dell'ordine, coordinate dal pubblico ministero di turno, hanno subito avviato le ricerche dello sconosciuto responsabile dell'aggressione. Purtroppo la ragazza non è riuscita a fornire un identikit dettagliato dell'uomo: intanto le prime ricerche nella zona hanno dato esito negativo. Ma le indagini continueranno fino a quando non verrà identificato l'uomo.

Lo scorso weekend un'altra donna vittima di violenza sessuale

Solo sei giorni fa una ragazza di 22 anni, anche lei americana, è stata soccorsa fuori da un locale di via de Tocqueville, una traversa di corso Como a Milano. Il primo ad aiutarla sarebbe stato un buttafuori intorno alle 4.30: la ragazza era in evidente stato di shock con il sangue che le usciva delle parti intime. La ragazza ha spiegato di essere stata violentata: anche alla polizia arrivata dopo ha spiegato tutto ma in modo molto confusionale. Subito è stata portata alla Clinica Mangiagalli a Milano: intanto continuano le indagini per capire con esattezza quanto accaduto.