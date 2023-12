Butta per errore i regali dei nonni per la figlia, due netturbini gli ritrovano le buste con 2mila euro Due netturbini hanno scavato in oltre 5 quintali di carta già parzialmente compattata per ritrovare due buste con i regali dei nonni alla nipotina per Natale e per il compleanno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Ad Albosaggia, in provincia di Sondrio, un uomo ha erroneamente buttato nella spazzatura le due buste che i suoi genitori e i suoi suoceri gli avevano dato con il regalo per la nipotina: 2mila euro in contanti, da versare sul suo libretto di risparmio. Grazie alla gentilezza dei netturbini, che hanno setacciato per ore la raccolta della carta, è riuscito a ritrovare i soldi che serviranno a pagare gli studi alla figlia.

Butta i soldi per la figlia

Nonostante la loro nipotina abbia soltanto dieci anni, i nonni vogliono giustamente pensare al suo futuro. Così, già da qualche anno, per Natale e per il compleanno, che cade a ridosso delle festività natalizie, le regalano tutto quello che riescono a risparmiare durante l'anno. Poi il padre della piccola accantona tutto su un libretto di risparmio, che un domani le sarà utile per fare l'università.

Anche quest'anno hanno consegnato le due buste, una contenente 1500 euro e l'altro 500 euro, al papà della bimba. L'uomo poi è tornato a casa e ha momentaneamente appoggiato le buste in attesa di andare a versarle. "Quando però ho cercato le buste per portarle in banca mi sono accorto che non c’erano più. Per errore le avevo gettate nella spazzatura".

Li ritrova grazie ai netturbini

L'uomo però non si è perso di coraggio e, racconta al Corriere della sera, "ho inseguito il compattatore della nettezza urbana fino all’impianto di Cedrasco e qui ho chiesto, inizialmente con poche speranze, se potevano aiutarmi. Non solo lo hanno fatto, ma non si sono fermati fino a quando non hanno recuperato i soldi".

Il responsabile della struttura ha fatto scaricare il camion in un angolo del piazzale e, insieme a due netturbini, Michele Spini e Thomas Giorgini, si sono messi a cercare le due busta in mezzo a 5 quintali di carta che in parte era già stata compattata durante il tragitto. Dopo un po', però, la prima busta è spuntata fuori, quella con dentro 1500 euro.

Quando è calato il buio hanno dovuto sospendere le ricerche, ma uno degli operatori ha deciso di non desistere: "Ho pensato al volto di quel padre. A quanto fosse mortificato per l’errore commesso, alla gioia per aver trovato almeno parte dei regali. Era già soddisfatto così, ma la mia coscienza non mi ha permesso di arrendermi".

"Così – racconta Spini – finito il turno di lavoro sono tornato nel piazzale dove insieme ai colleghi avevamo smistato la spazzatura e ho continuato a cercare, fino a quando improvvisamente sotto un cumulo di cartacce ho notato la piccola busta color salmone. L’ho presa, aperta, ho contato i soldi: 500 euro, c’erano tutti".