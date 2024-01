Molesta per due anni la figlia 15enne di suoi amici: arrestato Una ragazzina di 15 anni è stata molestata da un amico di famiglia: gli episodi si sono ripetuti per due anni. L’uomo è stato arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di 35 anni è stato arrestato perché accusato di aver molestato la figlia di suoi amici. La famiglia vive in provincia di Pavia. L'arrestato frequentava spesso la loro casa e, per due anni, avrebbe avuto atteggiamenti simili con la quindicenne. La ragazzina è riuscita a raccontare tutto ai genitori che hanno deciso di sporgere denuncia. Il 35enne è stato arrestato dai carabinieri.

A darne notizia è il quotidiano La Provincia Pavese. L'adolescente ha vissuto per anni un incubo. Il suo aggressore era un volto conosciuto che spesso frequentava la sua abitazione che si trova in Oltrepo. Una persona fidata dei genitori, che l'ha più volte molestata. La giovane, dopo diversi mesi di violenze, è riuscita a raccontare tutto alla madre e al padre. Una volta raccolta la sua testimonianza, la coppia ha deciso di andare dai carabinieri.

I militari hanno così iniziato le indagini e ricostruito tutte le violenze subite dalla giovane. Hanno poi arrestato, su disposizione della Procura, il presunto responsabile. L'uomo non si trova però in carcere: per il momento è agli arresti domiciliari. Le indagini dei carabinieri proseguono e nelle prossime settimane si potrebbero avere maggiori dettagli sull'intera vicenda. Nel frattempo per la 15enne, che dovrà comunque affrontare il trauma psicologico creatole da quanto vissuto, è terminato un incubo.