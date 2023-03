Brucia il tetto di un condominio, il sindaco: “Cinquanta persone evacuate, chiudete le finestre” Il tetto di un condominio di Concorezzo in ristrutturazione è andato a fuoco per motivi ancora da accertare. Il sindaco: “Sta arrivando la Protezione civile per sistemare gli sfollati, consigliamo di tenere chiuse le finestre”.

A cura di Enrico Spaccini

Alcuni operai stavano lavorando alla ristrutturazione del tetto di un condominio, quando è partita una scintilla che ha incendiato la copertura. In pochi attimi, si sono alzate le fiamme e il fumo, nero e denso, visibile da lontano. Sul posto, intorno alle 10 di questa mattina, venerdì 17 marzo, sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri di Vimercate e gli operatori sanitari del 118. L'intero palazzo è stato evacuato e non sono stati segnalati feriti.

Cinquanta persone evacuate, il sindaco: "Anche anziani e persone malate"

L'incendio ha interessato un condominio di Concorezzo, in provincia di Monza e della Brianza, in via Ozanam dietro il centro AcquaWorld. Il palazzo è stato evacuato per consentire le operazioni di spegnimento dell'incendio e la messa in sicurezza. Circa 50 persone sono state invitate a uscire dalle abitazioni. Gli accertamenti per stabilire l'origine del rogo sono ancora in corso.

"È una palazzina privata con due appartamenti Aler", ha spiegato il sindaco di Concorezzo, Mauro Capitanio, che ha raggiunto in mattinata il luogo dell'incendio. Tra le persone rimaste senza casa ci sono "anziani, persone malate e minori", continua il primo cittadino: "Ci siamo attivati con l'amministratore del condominio. Nel frattempo sta per arrivare la Protezione civile per capire anche il da farsi non solo per lo stabile, ma anche per l'alloggio e la sistemazione degli sfollati".

L'incendio è stato spento, ma il sindaco Capitanio ribadisce per precauzione: "Consigliamo di tenere chiuse le finestre". Al momento, non sono stati segnalati feriti e i primi tre piani del palazzo sono stati dichiarati agibili.