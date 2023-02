In fiamme il tetto di una cooperativa sociale, evacuate nove persone Nove persone sono state evacuate dai pompieri per un incendio sul tetto della Cooperativa sociale Contina. Sul posto sono intervenute 8 squadre dei vigili del fuoco.

A cura di Enrico Spaccini

Tra le 8:30 e le 9 di questa mattina, domenica 26 febbraio, è andato a fuoco il tetto di circa 20 metri quadrati della Cooperativa sociale Contina a Rosate, nella zona vicina al Parco Agricolo Sud Milano. Le nove persone presenti in quell'area sono state evacuate e accompagnate in un'altra area della cascina lontana dalle fiamme.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute otto squadre dei vigili del fuoco, insieme ai sanitari del 118, agli agenti della polizia locale e ai carabinieri. Non è stato registrato alcun ferito.

La Comunità ospita uomini, donne e ragazzi con problemi sociali, e li accompagna nel loro percorso di riabilitazione come per esempio dalla tossicodipendenza. La cooperativa aiuta anche minori adolescenti che hanno commesso dei reati o che hanno vissuto in contesti familiari difficili.

Leggi anche Incendio Genova, fiamme devastano un palazzo

L'incendio alla Cooperativa sociale di solidarietà A.r.l. Onlus

Nei primi giorni di febbraio, un altro incendio ha colpito una cascina di un centro disabili in pieno centro città a Milano. Le fiamme hanno interessato la sede di Cascina Biblioteca, i locali della Cooperativa sociale di solidarietà A.r.l. Onlus di via Casoria 50. Il fumo era visibile a chilometri di distanze e per spegnere il rogo è stato necessario l'intervento di sei mezzi dei vigili del fuoco.

Sembra che l'incendio si sia sviluppato in un capannone dove viene depositato materiale agricolo. Probabilmente le fiamme sono partite dal fogliame raccolto in zona e poi alimentato dal vento. Comunque, non è stato necessario evacuare gli ospiti della cooperativa e gli animali presenti in zona sono stati messi subito in salvo. Non sono stati registrati feriti.