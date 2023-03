Brucia il capannone della rivendita Harley Davidson: soccorso un uomo, danneggiate alcune moto Il tetto del capannone della rivendita di Harley Davidson è andato a fuoco. Probabilmente le fiamme sono partite dall’officina e si sono propagate. Coinvolto un uomo di 49 anni, portato in ospedale per accertamenti. Danneggiate anche alcune motociclette.

A cura di Enrico Spaccini

Il capannone industriale della rivendita Harley Davidson in via Dante Alighieri a Concorezzo, in provincia di Monza e della Brianza, è andato a fuoco questa mattina, mercoledì 1 marzo. Secondo quanto riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, intorno alle 10 è stato soccorso in un uomo di 49 anni. Stando alle prime informazioni, non sembra aver riportato particolari ferite o ustioni. È stato comunque condotto in ospedale in codice verde per accertamenti.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Vimercate, gli agenti della polizia locale di Concorezzo e i vigili del fuoco, oltre a due ambulanze del 118. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio, ma sembra che il rogo sia partito dall'officina e si sia poi propagato sul tetto. Oltre al capannone, sono state danneggiate anche alcune motociclette.

