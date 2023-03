Infortunio sul lavoro a Nembro: un uomo soccorso in codice rosso Un uomo di 68 anni è stato soccorso in codice rosso dopo essere stato coinvolto in un incidente sul lavoro: ancora sconosciuta la dinamica dell’incidente.

A cura di Giorgia Venturini

Grave incidente sul lavoro in provincia di Bergamo. Un uomo di 68 anni è stato soccorso in codice rosso dopo essere stato coinvolto in un incidente sul lavoro. Cosa sia successo non è ancora chiaro: al momento si sa per certo che l'infortunio si è verificato in via Vasvecchio a Nembro, nella Bergamasca, verso le 9 di oggi sabato 4 marzo. Subito sono scattati i soccorsi, il 68enne è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I primi a prestare soccorso sono stati i sanitari di un'ambulanza e di un'automedica. Sul posto anche i tecnici di Ats intervenuti per effettuare tutti gli accertamenti del caso e ricostruire passo per passo quanto accaduto.

Operaio morto un anno e mezzo dopo l'incidente

Solo qualche giorno fa è stata dichiarata la morte di un uomo dopo che per un anno e mezzo era ricoverato in ospedale a seguito di un infortunio sul lavoro. Si chiamava James Owusu Kyei l'operaio di 37 anni originario del Ghana: il 5 agosto del 2021, intorno alle 15.30 del pomeriggio, era rimasto vittima di un devastante infortunio sul lavoro mentre scaricava alcune merci da un container.

Dalla ricostruzione di quanto accaduto un grosso imballaggio di mobili da tre quintali è precipitato dall'alto schiacciandolo. L’incidente era avvenuto all’interno di una ditta di Inverigo (Como) dove l’uomo, dipendente di un’azienda di logistica con sede principale a Piacenza, era arrivato per consegnare una fornitura di armadi.

Dopo un anno all'ospedale Niguarda il 37enne era però riuscito a tornato a casa: qui era comunque immobilizzato a letto con lesioni irreversibili alla colonna vertebrale, veniva accudito da una parente. Poi la notizia della morte.