Perde il controllo della moto e cade: soccorso con l’elicottero in codice rosso Sulla statale Regina, nel Comasco, un motociclista ha perso il controllo della sua moto ed è caduto a terra: l’uomo è stato soccorso in codice rosso.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Paura per un motociclista nella serata di oggi sabato 4 marzo in provincia di Como. Sulla statale Regina, nel comune di Brienno, un motociclista ha perso il controllo della sua moto ed è caduto a terra. Violento è stato l'impatto sull'asfalto tanto che il motociclista è stato soccorso in codice rosso in pronto soccorso. Subito sul posto si sono precipitati anche i carabinieri che dovranno cercare di ricostruire nel minimo dettaglio quanto accaduto. Dal momento sembra l'automobilista abbia fatto tutto da solo, nessun'altra auto infatti è stata coinvolta nell'incidente.