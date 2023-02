Operaio di 37 anni muore dopo un anno e mezzo di agonia per un incidente sul lavoro L’incidente sul lavoro nell’agosto del 2021 a Inverigo (Como) quando un imballaggio di mobili da tre quintali, precipitando dall’alto, gli aveva spezzato la schiena. Dopo un anno e mezzo, la morte: disposta l’autopsia sul corpo.

È morto dopo un anno e mezzo di calvario, senza più riuscire a riprendere l'uso delle gambe: dopo l'incidente riusciva ormai solo a muovere la testa, e nulla più.

Si chiamava James Owusu Kyei l'operaio di 37 anni originario del Ghana che il 5 agosto del 2021, intorno alle 15.30 del pomeriggio, era rimasto vittima di un devastante infortunio sul lavoro mentre scaricava alcune merci da un container: un grosso imballaggio di mobili da tre quintali, precipitando dall'alto, l'aveva schiacciato. L’incidente era avvenuto all’interno di una ditta di Inverigo (Como) dove l’uomo, dipendente di un’azienda di logistica con sede principale a Piacenza, era arrivato per consegnare una fornitura di armadi.

L'operaio tetraplegico da 18 mesi e l'autopsia sul corpo

Dopo un anno all'ospedale Niguarda il 37enne era tornato a casa e, immobilizzato a letto con lesioni irreversibili alla colonna vertebrale, veniva accudito da una parente. Oggi, dopo 18 mesi, la morte.

Un decesso su cui la Procura di Como vuole vederci chiaro: è stata disposta dunque l'autopsia sul corpo dell'ex operaio 37enne, per valutare eventuali correlazioni tra l’incidente dell'estate 2021 e la morte avvenuta proprio in queste ultime ore: il decesso è stato la conseguenza di una progressivo peggioramento e indebolimento, iniziato 18 mesi fa con l’infortunio, o sono subentrate condizioni di salute indipendenti dalla sua disabilità?

Un passaggio non certo secondario, perché se il medico legale dovesse rilevare legami con quello schiacciamento, potrebbe anche cambiare l’ipotesi di reato in capo al datore di lavoro (che per ora era di lesioni gravissime).