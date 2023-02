Perde il controllo dell’auto e si ferma sui binari: 41enne soccorsa da alcuni passanti Una 41enne ha perso il controllo dell’auto e, dopo aver sfondato le barriere, è rimasta bloccata sui binari del treno. I primi a soccorrere la donna sono stati alcuni passanti.

A cura di Enrico Spaccini

L’auto incastrata tra i binari del treno (foto da Facebook)

Stava guidando lungo le strade di Seveso, in provincia di Monza e della Brianza, quando per motivi ancora da accertare ha perso il controllo della sua auto. Una donna di 41 anni si è ritrovata così, intorno alle 18 di ieri giovedì 16 febbraio, bloccata sui binari del treno dopo aver sfondato le barriere. In quel momento, non stava transitando alcun convoglio e questo ha permesso ai passanti che hanno assistito all'incidente a prestarle i primi soccorsi e a spostare la vettura dai binari. La donna è stata poi trasferita in codice giallo all'ospedale di Desio in ambulanza, mentre le corse dei treni sono state sospese per quasi un'ora.

L'incidente e i primi soccorsi

La chiamata con la richiesta di intervento è partita alle 18:18 da Seveso. Chi era lì, ha visto come la Nissan che stava viaggiando lungo via Volta arrivata all'altezza di via Confalonieri, all'incirca a metà strada con Cesano Maderno, ha improvvisamente cambiato direzione finendo contro le barriere che separano i binari dalla strada.

La rimozione dell’auto (foto da Comune di Seveso)

In pochi attimi l'auto si è ritrovata bloccata sui binari. Chiamato il 112, alcuni passanti si sono avvicinati alla Nissan e hanno iniziato a spingerla via, cercando di mettere al sicuro l'auto e la sua conducente dall'eventuale arrivo di un treno. Nel frattempo, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Seveso, i carabinieri e l'ambulanza del 118.

Prima di iniziare le operazioni di rimozione dell'auto, è stato avvertito il capostazione di quanto accaduto, cosa che ha consentito di bloccare il traffico ferroviario. Dopo circa tre quarti d'ora, la Nissan è stata rimossa dai binari, l'area messa in sicurezza e la donna 41enne alla guida portata in ospedale per accertamenti.