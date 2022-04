Bimbo di 6 anni scavalca il cancello dell’asilo e scappa: voleva tornare a casa Il bambino ha scavalcato la recinzione e ha camminato per 700 metri, esattamente la distanza che c’è tra l’asilo e casa sua. Davanti alla sua porta ha citofonato, a rispondere è stata la nonna.

A cura di Giorgia Venturini

Ha approfittato di un momento di distrazione delle maestre e dei compagni di classe impegnati a lavarsi le mani prima del pranzo e ha scavalcato la recinzione dell'asilo. Questa la "fuga" di un bambino di 6 anni della scuola materna San Zenone di Prevalle, in provincia di Brescia. Stando a quanto riporta Brescia Today, il bambino ha camminato per 700 metri, esattamente la distanza che c'è tra l'asilo e casa sua: un tragitto che il piccolo conosce bene perché percorre sempre a piedi con i genitori per andare e per tornare dalla scuola materna. Una volta davanti a casa ha citofonato. Ad aprire la porta è stata la nonna che lo ha fatto immediatamente entrare in casa.

Nessuna indagine aperta nei confronti della scuola

A preoccuparsi fin da subito sono state la insegnanti della scuola materna che hanno cercato il piccolo alunno ovunque. A chiamare la scuola è stata la nonna che ha informato che il piccolo stava bene. Nessuna indagine è stata aperta e, al momento, non sarebbe stato preso alcun provvedimento nei confronti della scuola. "Il cancello dell'edificio era chiuso – tiene a precisare Damiano Giustacchini, sindaco di Prevalle – Purtroppo sono cose che non dovrebbero capitare, per fortuna questa volta è andato tutto bene. Abbiamo provveduto a prendere gli accorgimenti necessari per evitare che episodi del genere si ripetano in futuro, chiedendo alla scuola di aumentare la sorveglianza e i controlli". I genitori sono stati informati quando ormai il piccolo era con la nonna. Erano preoccupati, finalmente però tutto è andato bene. Intanto sui social c'è chi chiede che vengano fatti i dovuti accertamenti sull'accaduto.