Bimbo di 4 anni attraversa sulle strisce pedonali e viene travolto da un’auto, trasportato in ospedale Un bambino è stato investito sulle strisce pedonali a Turbigo (Milano) da un’auto. Le condizioni del piccolo di 4 anni sono apparse gravi, ma sarebbe fuori pericolo.

A cura di Enrico Spaccini

Un bambino di 4 anni è stato travolto da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Roma, a Turbigo (hinterland nord-ovest di Milano). Il piccolo è stato soccorso intorno alle 20 di venerdì 11 agosto ed è stato trasportato all'ospedale Niguarda. Stando alle prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Gli accertamenti del caso sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Legnano.

L'Agenzia regionale emergenza urgenza indica poco prima delle 20 l'orario dell'incidente. Da una prima ricostruzione, pare che il bambino stesse attraversando l'incrocio di via Roma, poco lontano dal Naviglio Grande, sulle strisce pedonali quando un'auto è sopraggiunta e lo ha travolto.

In un primo momento, le condizioni del piccolo sono apparse gravi. La centrale operativa del 118 ha mandato sul posto un'ambulanza della Croce Azzura con automedica al seguito e l'elisoccorso in codice rosso, ma una volta arrivati i medici hanno constatato che la situazione era meno grave di quanto previsto.

Il bambino è rimasto sempre sveglio e cosciente e sarebbe ormai fuori pericolo. Dopo i primi accertamenti, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. I carabinieri dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente.