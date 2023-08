Attraversa la strada in centro a Milano e viene travolto da un taxi: morto un uomo Un uomo di 89 anni è morto dopo essere stato investito da un taxi in centro a Milano. Da una prima ricostruzione, pare che l’89enne stesse attraversando lontano dalle strisce pedonali.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un 89enne è stato investito da un taxi questa mattina, lunedì 28 agosto, mentre attraversava la strada in centro a Milano. L'anziano, che non ha mai ripreso conoscenza, è stato trasportato d'urgenza al Policlinico, dove è deceduto poco dopo il ricovero. Le indagini del caso sono state affidate agli agenti della polizia locale. Stando a una prima ricostruzione, l'89enne avrebbe attraversato in un punto lontano dalle strisce pedonali in un momento in cui in città stava piovendo.

La dinamica dell'incidente

Erano da poco passate le 11 di mattina quando l'89enne è stato travolto. Stava attraversando via Francesco Pecorari, dietro Palazzo Reale, non molto lontano da piazza Duomo, e in quel momento stava piovendo.

Gli agenti della polizia locale sono ora al lavoro per analizzare le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Secondo quanto ricostruito finora, l'anziano si trovava in un punto dove non erano presenti le strisce pedonali quando è stato investito. La vettura lo avrebbe colpito con la parte anteriore. Alla guida del taxi, una Toyota, c'era un 53enne che si è subito fermato per prestare soccorso.

L'intervento dei soccorsi e il ricovero al Policlinico

Poco dopo sono arrivati sul posto in codice rosso due equipaggi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, con ambulanza e automedica. Al momento dell'intervento, l'89enne non era cosciente. Una volta stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza al Policlinico di Milano.

Le sue condizioni sono apparse subito critiche a causa delle importanti lesioni riportate. L'uomo non ha mai ripreso conoscenza ed è deceduto poche ore più tardi.