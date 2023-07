Bimba ustionata con spray dalla madre: disposta la perizia psichiatrica sulla donna È stata disposta una perizia psichiatrica nei confronti della donna che ha spruzzato lo spray sulla figlia 18 mesi provocandole delle lesioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Il giudice del tribunale di Milano ha deciso di disporre una perizia psichiatrica nei confronti della donna di 27 anni che il 3 febbraio scorso è stata arrestata con l'accusa di maltrattamenti aggravati sulla figlia di 17 mesi. La donna, sulla base di quanto raccolto dagli investigatori della squadra mobile di Milano e dal pubblico ministero Pasquale Addesso, avrebbe spruzzato spray deodorante a distanza ravvicinata alla piccola.

Il giudice vuole accertare la capacità di intendere e di volere della donna

In questo modo le avrebbe provocato lesioni e ustioni sulla pelle della figlia. Per il giudice dell'udienza preliminare Luca Milano è quindi necessario accertare che, ai momenti dei fatti, la donna fosse capace di intendere e di volere e la pericolosità sociale. L'incarico è stato affidato al medico legale Mara Bertini. Oggi, lunedì 10 luglio, si è svolta l'udienza con rito abbreviato.

Come sono state scoperte le lesioni sulla bimba

Le indagini sono iniziate dopo che la bimba, in sei mesi, era stata ricoverata in tre ospedali a Varese, Pavia e al Policlinico di Milano. I medici si sono accorti che le lesioni avrebbero potuto essere causate dalla madre. Per questo motivo, gli investigatori hanno piazzato alcuni telecamere che hanno proprio registrato i momenti in cui la donna causava le ferite alla bimba. Ed è così che è scattato l'arresto.

La Procura ha disposto una consulenza medico legale che ha confermato che le lesioni sarebbero state causate dalla madre. Sul cellulare erano state poi trovate 80 immagini che mostrano le lesioni sulla cute della minore. Il pubblico ministero ha firmato la richiesta di giudizio immediato. Si è così arrivati alla richiesta di giudizio immediato e poi al processo abbreviato. Nel frattempo è stato aperto un procedimento per dichiarare la adottabilità della piccola.