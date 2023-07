Bimba di quattro anni investita da un’auto a Monza: stava attraversando le strisce con la madre A Monza una bimba di quattro anni è stata investita da un’automobile mentre stava attraversando la strada insieme alla madre. La piccola è in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Una bambina di quattro anni è stata investita da un'automobile nella mattinata di oggi, martedì 25 luglio, a Monza. La piccola è stata trasportata in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Al momento dell'incidente, c'era anche la madre che non ha riportato alcuna ferita. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica. Mamma e figlia, al momento dell'incidente, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali.

La piccola ha alcuni dolori a un braccio

Sono ancora poche le informazioni relative all'episodio. È certo che l'allarme è stato lanciato poco dopo mezzogiorno. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto, precisamente in via Ghilini, i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica.

Alla bimba sono state prestate le prime cure sul luogo dell'incidente e poi è stata trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo: avrebbe accusato alcuni dolori al braccio sinistro. Non sarebbe però in pericolo di vita.

Mamma e figlia stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali

La madre ne è uscita illesa. Sul posto è intervenuta anche una volante della polizia di stato. Gli agenti hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Al momento si sa che la madre e la piccola stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando l'automobile le ha travolte. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda così da capire come mai l'automobilista non si sia reso conto della presenza di mamma e figlia.