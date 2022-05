Bimba morta nella piscina dei nonni, sul corpo di Eva non sarà disposta l’autopsia Non sarà disposta l’autopsia sul corpo della piccola Eva Rambotti, la bimba di due anni morta dopo essere caduta in piscina nella casa dei nonni a Lonato del Garda.

È ancora sconvolta la comunità di Lonato del Garda, il paese del Bresciano dove nella serata di venerdì una bambina di due anni è morta dopo essere caduta nella piscina di casa dei nonni. Eva Rambotti, questo il suo nome, è finita in acqua durante una festa organizzata dalla famiglia. Sul posto si sono immediatamente recati gli operatori sanitari del 118 che la hanno rianimata prima di portarla in ospedale. Dopo due giorni di lotta e speranza, il cuore della piccola Eva ha smesso di battere.

Bimba di due anni cade in acqua e muore

Con gli operatori sanitari sono arrivati sul posto anche i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze dei famigliari presenti al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. La piccola sarebbe stata vittima di un incidente, scivolando inavvertitamente in acqua senza che nessuno se ne accorgesse per tempo. Solo uno zio, pochi minuti dopo le 20, ha notato delle scarpette galleggiare in piscina.

Non sarà disposta l'autopsia sul corpo di Eva

Allertati i parenti, si è diretto verso lo scrigno d'acqua artificiale tuffandosi per recuperare le piccola già esanime. Rianimata sul posto, è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale ma purtroppo dopo due giorni di lotta non ce l'ha fatta. Sul suo corpo non sarà disposta alcuna autopsia e infatti non risultano indagati per quanto accaduto. La salma è già stata restituita alla famiglia che può procedere con l'organizzazione dei funerali.